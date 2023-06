Thuram all’Inter | come si inserirà nell’attacco nerazzurro?

Leggi su inter-news

(Di sabato 24 giugno 2023) Marcussi appresta a diventare un nuovo giocatore dell’Inter. Vediamoil francese si. PRIMO COLPO – Marcusè sempre più vicino a diventare il primo acquisto dell’Inter 2023/24. Dopo l’accordo trovato ieri sera, a discapito dell’offerta del Milan, il francese ora scalpita per diventare(qui un indizio). Simone Inzaghi trova così un rinforzo importante – e obbligatorio – per l’attacco, immediatamente dopo la partenza di Edin Dzeko. E ora l’Inter può approcciare con più calma la trattativa (in salita) per trattenere a Milano Romelu Lukaku. Perché il reparto offensivo non è più decimato, ma anzi trova inun tassello più che interessante. Vediamoil figlio d’arte può ...