Tfs | sulla buonuscita agli statali la Consulta dice stop ai ritardi

Leggi su lanotiziagiornale

(Di sabato 24 giugno 2023) Non sono più ammissibili, in certi casi di anni, nel pagamento della liquidazione ai dipendenti. Differire la corresponsione dei trattamenti di fine servizio a chi va in pensione per raggiunti limiti di età o di servizio rappresenta una “lesione delle garanzie costituzionali” del lavoratore. Per questo è “indefettibile” e “prioritario” un intervento riformatore del Parlamento perché rimuova questo “vulnus”. Il richiamo arriva dalla Corte costituzionale che già in passato aveva rivolto un analogo monito alle Camere rimasto inascoltato., l’avvertimento della Corte costituzionale Stavolta però la Corte costituzionale avverte: “Non sarebbe tollerabile l’eccessivo protrarsi dell’inerzia legislativa“ sui “gravi problemi” segnalati. Sotto accusa, l’articolo 3 comma 2 del dl n. 79 del 1997 – ...