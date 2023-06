Tfa sostegno | il CNDDU | “Ennesimo affronto per i docenti della classe A046”

Come prepararsi per accedere al2023 La Tecnica della Scuola ha organizzato un ciclo di appuntamenti completamente gratuiti per aiutare i candidati a sostenere le varie prove. Ecco quando si svolgeranno i corsi e su ...... dopo averle riaperte agli idonei; ci hanno concesso alcune prime semplificazioni sul nuovo concorso, la quota di riserva per, l'aumento della quota del concorso riservato ai docenti di ...Come prepararsi per accedere al2023 La Tecnica della Scuola ha organizzato un ciclo di appuntamenti completamente gratuiti per aiutare i candidati a sostenere le varie prove. Ecco quando si svolgeranno i corsi e su ...

Tfa sostegno, Gilda all’attacco: “Dalla distribuzione dei posti alla beffa della quota riservata ai precari. Non c’è stato coordinamento” Orizzonte Scuola

Come prepararsi per accedere al Tfa Sostegno 2023 La Tecnica della Scuola ha organizzato un ciclo di appuntamenti completamente gratuiti per aiutare i candidati a sostenere le varie prove. Ecco ...Si torna a parlare di assunzioni degli insegnanti di sostegno in Italia. Una nuova ipotesi prende piede in Italia, ovvero quella di assumente nuovi docenti di sostegno nelle scuole senza passare dal c ...