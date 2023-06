Terrorismo islamico | resta in cella il 17enne Le lettere degli amici | «Ti siamo vicini»

...778 milioni di dollari alla giustizia degli Stati Uniti per aver finanziato lo Stato(IS) ... 18 persone sono state arrestate sotto mandato della SDAT (Sotto - Direzione Anti -) in ......il 17enne per il qual a fine maggio è scattato il fermo per associazione con finalità di... di un ragazzo che avrebbe pronunciato il giuramento di fedeltà allo Statoe al Califfo, ......ne parla come se fosse una dirigente 'E' una cooperante nella guerra laterale che ilha ...Vaticano ha sempre pagato per garantirsi che l'Orlandi rimanesse chiusa in quel contesto (), ...

Terrorismo islamico, resta in cella il 17enne. Le lettere degli amici ... L'Eco di Bergamo

IL CASO. Il Riesame nega la scarcerazione. La solidarietà dei compagni: «È un bravo ragazzo». Sequestrata mappa della Maresana con tre possibili obiettivi. I legali: è vittima di fascinazione. Gli ami ...La decisione del Riesame del tribunale per i minorenni. I legali: "Non è pericoloso, aspettiamo le motivazioni" ...