Terra Amara | da oggi 24 giugno | non va in onda il sabato

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5 ,, scopriamo che, nella puntata in onda il 25 giugno , alle 14.10 , Demir sta per vendere le azioni della raffineria a Vedat , però quest'ultimo resta vittima in un incidente . In realtà, ...oggi - sabato 24 giugno - non va in onda. A partire da quest'ultimo fine settimana di giugno Mediaset ha apportato alcune modifiche alla programmazione delle sue reti che hanno coinvolto ...tornerà domani, domenica 25 giugno , alle 15:00 circa su Canale 5 , con nuovi episodi. La soap opera è ambientata in Turchia negli anni settanta ed è stata trasmessa su Atv dal 2018 al ...

Perché “Terra amara” non va in onda oggi – 24 giugno 2023. Il motivo e quando torna SuperGuidaTV

Secondo le anticipazioni di Terra amara, nella settimana dal 25 al 30 giugno Mujgan inscenerà il suicidio di Zuleyha ...Per 'Terra Amara' arrivano le nuove anticipazioni settimanali. Dal 25 Giugno al 1 Luglio 2023 la soap opera altre pillole di ...