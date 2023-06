Terminata la rivolta dei paramilitari in Russia | Wagner rientra nelle sue basi

Leggi su laprimapagina

(Di sabato 24 giugno 2023) Aleksander Lukashenko, presidente della Bielo, ha concordato con Evgenij Prigozhin una de-escalation dopo avere parlato con Vladimir Putin. Secondo una nota diffusa da Minsk, il capo dellaavrebbe accettato di fermare l’avanzata delle sue truppe in territorio russo verso Mosca. Secondo Lukashenko, sarebbe stato raggiunto un accordo per garantire la sicurezza dei combattenti della. In serata il capo del GruppoEvgenij Prigozhin ha pubblicato un messaggio audio in cui annuncia di avere dato l’ordine di riportare i convoglisue“per evitare uno spargimento di sangue”. L’annuncio sembra confermare quello fatto pochi minuti prima dal presidente bielorusso Aleksander Lukashenko, secondo cui Prigozhin aveva accettato di fermare l’avanzata dei suoi uomini ...