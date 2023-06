Teotino | «Thuram-Inter | operazione intelligente Il motivo»

Leggi su inter-news

(Di sabato 24 giugno 2023) Gianfrancoha espresso il suo pensiero sul probabile arrivo di Marcusall'. Parole di fiducia su Sky Sport. ACQUISTO –giudica il possibile acquisto nerazzurro: «Io credo chesia un giocatore ancora con margini di progresso, deve dimostrare ciò che può fare. Non ha fatto vedere tutto, da questo punto di vista l'dell'mi sembra. Ha fatto uno smacco al Milan ed è ancora più importante quasi di aver preso il giocatore.è un giocatore già fatto».