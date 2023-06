Tensione sul Mes | il piano Meloni | nuovo calendario per la discussione in Parlamento 

(Di sabato 24 giugno 2023) Rinviare lain Parlamento sul Mes a settembre. Questo ila cui la premier Giorgiasta pensando per riuscire a disinnescare il caso che si è aperto sul Meccanismo Europeo di Stabilità, dopo le polemiche nate in maggioranza. Il timing per i prossimi giorni intanto è fissato: mercoledì pomeriggio ecco la conferenza L'articolo proviene da Il Difforme.

... colpendo i nostri campi con missili", ha detto Prigozhin in una giornata ad altissima. "... "Tutti i messaggi e i video diffusi sui social network per conto di Yevgeni Prigozhinpresunto ...... si veniva dalla strategia della, dagli anni bui del terrorismo. La voglia di uscire dal ... integratori alimentari, prodotti in continuo aumentomercato per rispondere a bisogni reali e ...Nuovo rinvio a settembre Posticipare la discussioneMes in Parlamento a settembre. La ... Laè "altissima" dicono da più fronti del centrodestra. Ha lasciato il segno il giovedì di ...

Mes ad alta tensione nel governo: saltato il Consiglio dei ministri Corriere della Sera

L’uomo che ha accumulato una fortuna con le mense per le scuole e l’esercito, proprietario dei ristoranti pietroburghesi dove Putin cenava con i leader stranieri, ha vissuto durante l’ultimo anno una ..."Del Mes si parla da diversi anni. Perché sotto i governi precedenti, quello di Conte prima e di Draghi poi, non è stato ratificato se era così importante La notizia è che ieri in commissione esteri ...