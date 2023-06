... I REGOLAMENTI DI TUTTI GLI SPORT Programma sabato 24 giugnoEuropei Cracovia 2023 9.00 ... LORENZO MARSAGLIA, GIOVANNI TOCCI 10.00Singolo maschile e femminile - Trentaduesimi di ...Ha fatto tutto il possibile Mattias Mongiusti nella gara a eliminazione del primo turno delaiEuropei contro il serbo Zsolt Peto , che ha vinto 4 - 1 questa mattina alla Hutnik Arena. Mongiusti, 49° nel tabellone con 4 punti, ha incontrato un professionista che ha ...... dall'atletica leggera al tiro con l'arco, passando per arrampicata sportiva e, ma non solo. Di seguito, il programma odierno delle specialità olimpiche deiEuropei di Cracovia ...

Tennistavolo, Giochi Europei 2023: impresa di Niagol Stoyanov, è agli ottavi! Fuori Giorgia Piccolin OA Sport

Rifulge un lampo azzurro alla Hutnik Arena di Cracovia, sede dei tornei di tennistavolo agli European Games 2023: approda agli ottavi del singolare maschile Niagol Stoyanov, mentre esce di scena nei s ...Per la delegazione del Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese si è conclusa a Cracovia la prima parte dei Giochi in Europei in corso in Polonia. Questa ...