Tennis | Paolo Bertolucci | “Uno sporco e cattivo Rune batte un giovane Musetti e Sinner…”

Leggi su oasport

(Di sabato 24 giugno 2023) Non è stato un giorno fortunato per ilitaliano quello di ieri: Lorenzoe Jannik Sinner sono usciti di scena nei quarti di finale nei tornei del Queen’s e di Halle, rispettivamente sull’erba londinese e tedesca, e i motivi per cui non essere contenti non mancano. Il carrarino è stato battuto dal danese Holger, mettendo in evidenza delle fragilità caratteriali, al cospetto di un avversario che nei momenti più complicati si è mostrato superiore nella gestione., infatti, è sembrato sciogliersi quando era il caso di andarsi a prendere il punto. Inoltre, ha fatto discutere il MTO chiamato dain una situazione di punteggio a lui sfavorevole (4-1 pernel 1° set), che potrebbe aver tolto concentrazione all’italiano, non in grado di riprendere il filo ...