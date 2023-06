Tennis | ATP Queen' s | il meglio della semifinale tra De Minaur e Rune

Alex De Minaur batte Holger Rune in due set col punteggio di 6 - 3 7 - 6(2) e giocherà la finale del Queen's contro Carlos Alcaraz: guarda gli higlights del ...Carlos Alcaraz supera Sebastian Korda in due set col puntegio di 6 - 3 6 - 4, e raggiunge la finale nella quale affronterà De Minaur: rivivi i colpi migliori della ...Il video con gli highlights della semifinale del torneo500 del Queen's 2023 tra Carlos Alcaraz e Sebastian Korda , terminata 6 - 3 6 - 4 per lo spagnolo che prova a brillare pure sull'erba. Lo statunitense regge fino a che può, ma viene sopraffatto ...

Perché Jannik Sinner é sicuro di aver guadagnato una posizione nel ranking ATP: cosa è successo OA Sport

Lo spagnolo regola Korda in due set: si giocherà il titolo con l'australiano che ha avuto la meglio su Rune LONDRA (INGHILTERRA) - Sarà Carlos Alcaraz l'avversario di Alex de Minaur nella finale del t ...I protagonisti della finale del torneo ATP 500 di Halle saranno Alexander Bublik e Andrey Rublev. Niente da fare per Alexander Zverev. Il tedesco ha pagato a caro prezzo il passaggio a vuoto che ha ...