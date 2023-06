Tendenza workwear

(Di sabato 24 giugno 2023) Ha iniziato Fendi con la sfilata maschile di Pitti Uomo 104, dove ha presentato, tra l'altro, le minigonne multifunzione piene di tasche ispirate ai grembiuli da lavoro degli artigiani di un tempo, e da li non è finita più. Secondo la moda della prossima primavera-estate saremo tutti vestiti con gilet da reporter, dettagli di antinfortunistica e pantaloni cargo (sia lunghi sia corti, con buona pace del signor Armani che ha bandito quest'ultimi dalla città, confinandoli esclusivamente ai momenti passati nei luoghi di villeggiatura). Puntuale come sempre, l'orologio ventennale della moda ripesca nei primi anni del nuovo millennio e ripropone un leisurewear da lavoro con qualche tocco militare. I tasconi sono dappertutto, sui gilet da fotografo e sulle camicie di Prada, sulle maniche nei completi sartoriali di 1017 Alyx 9SM, espandibili con zip da Dolce & Gabbana, sulle ginocchia nei ...

La moda del workwear GQ Italia

La prossima primavera-estate saremo tutti vestiti con gilet da reporter, dettagli di antinfortunistica e pantaloni cargo ...