Temptation Island | nel cast un’ex corteggiatrice di Uomini e Donne

(Di sabato 24 giugno 2023) Dopo un anno di stop,tornerà in onda con una nuova edizione a partire da lunedì 26 giugno. Ad entrare neldel docu-reality, come dimostrano alcune storie di Instagram di Filippo Bisciglia, è un ex volto del Trono Classico di. EXDI UED NEL– In vista della L'articolo

La temperatura inizia a farsi bollente: con l'arrivo dell'estate torna anche. Il reality debutta con la nuova stagione, in prima serata su Canale 5, lunedì 26 giugno, condotto da Federico Bisciglia. Instagram content This content can also be viewed on the ...Dopo un anno di stop e a grandissima richiesta Filippo Bisciglia torna lunedì 26 giugno su canale 5 con la nuova edizione di. Protagoniste del programma sette giovani coppie non sposate e senza figli in comune che partecipano per mettere alla prova la stabilitàdella propria relazione. Kate, svelato il ...Tempo di festeggiamenti per Filippo Bisciglia , conduttore diche ha celebrato il suo 46esimo compleanno in Sardegna, durante le riprese del reality estivo che tornerà su Canale5 da lunedì 26 giugno ., buon compleanno a ...

Temptation Island sta per tornare: le coppie, la data di messa e tutte le novità del reality 2023 Vanity Fair Italia

Nella produzione di Temptation Island, figura anche un volto noto al pubblico di Uomini e donne: trattasi di un'ex corteggiatrice del trono classico ...Lo show condotto da Federico Bisciglia metterà a dura prova anche le coppie più stabili. Ecco chi sono e tutto quello che sappiamo ...