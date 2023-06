Temptation Island | Filippo Bisciglia compie gli anni | festeggiamenti tra le riprese con Pamela Camassa

Manca poco per l'atteso ritorno disu Canale 5, il programma che metterà alla prova nuove coppie e le loro relazioni. Una è formata da Gabriela e Giuseppe , fidanzati da sette anni. Lui pur essendo molto geloso, a ...Filippo Bisciglia ha festeggiato per la nona volta il suo compleanno a. Il conduttore è già pronto a tornare su Canale 5 con una nuova avventura. Ed è proprio nelle ultime ore che Filippo è stato raggiunto in Sardegna dalla sua amata Pamela Camassa che ...Lunedì 26 giugno avrà inizio la nuova edizione diche mancava dai palinsesti di Canale 5 da un anno esatto, in maniera del tutto ingiustificata. Sono in tutto sette le coppie che hanno deciso di partecipare a questo docu - reality ...

