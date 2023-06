Taranto | emergenza caldo | i servizi attivi Comune

Leggi su noinotizie

(Di sabato 24 giugno 2023) Di seguito un comunicato diffuso daldi: L’amministrazione Melucci, attraverso l’assessorato aiSociali guidato da Gabriella Ficocelli, in questi giorni dipiù intenso ha avviato letà di sostegno e assistenza attraverso iappaltati e le squadre dei volontari delle associazioni. Gli interventi sono stati intensificati in questi giorni in cui le temperature sono più alte e sono i seguenti: – Pronto intervento sociale (PIS) e alloggio sociale gestito dalle cooperative Nuova Airone e La Mimosa, su segnalazione deisociali, polizia locale o delle forze dell’ordine e forniscono assistenza e aiuto ai senza fissa dimora per far fronte alle situazioni didovute al freddo di questi giorni; – ...