Taormina Film Fest | Al via la 69ma edizione

(Di sabato 24 giugno 2023): Si è aperto con il gala dedicato a Luciano Pavarotti ladelilival del cinema. Come ha commentato la serata Nicoletta Mantovani? “Lo spettacolo di questa sera – ha detto Nicoletta Mantovani della Fondazione Pavarotti – nasce per ricordare le grandi tappe della carriera di Luciano che amava portare la lirica un po’ a tutti. Uno dei suoi grandi sogni era di dare ai giovani talenti un futuro e dunque il palcoscenico dipuò essere un occasione”.e ospiti internazionali In the Fire di Conor Allyin, presentato dalla protagonista Amber Heard, dal regista e dagli attori Yari Gugliucci, Isabella ...

Così oggi a, un dinamico ottantunenne di nome Harrison Ford racconta cosa è davvero per lui un eroe alla 69/ma edizione delFest dove domani passerà in anteprima italiana ...sono arrivate le star in vista di quello che sarà il "gioiello della programmazione" di questo 69moFestival. Harrison Ford, Phoebe Waller - Bridge e Mads Mikkelsen hanno incontrato la stampa, in vista dell'anteprima italiana di Indiana Jones e il quadrante del destino, in programma ......del Festival di. Harrison Ford , Phoebe - Waller Bridge e Mads Mikkelsen hanno partecipato a una conferenza stampa nell'ambito del festival, per preparare il pubblico all'arrivo del...

Con il Gala dedicato a Luciano Pavarotti si è aperta ieri sera la sessantanovesima edizione del Taormina Film Fest. Sul palco del Teatro Antico di Taormina grande emozione per celebrare “Big Luciano” ...Roma, 24 giugno 2023 – Harrison Ford spiega il suo addio a Indiana Jones. “E’ l’ultima volta che vedremo Indiana Jones e credo che se ne andrà nella maniera giusta”. Con queste parole durante un incon ...