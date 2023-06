Tanti si vestirono per lui da supereroe | il piccolo Mirko non ce l' ha fatta

(Di sabato 24 giugno 2023) In centinaia risposero all'appello lanciato dai genitori del bimbo, travestendosi da supereroi e affollando il piazzale antistante l'ospedale

altri si sono presentati davanti il Regina Margherita mascherati per realizzare il sogno di Mirko e, allo stesso tempo, regalare un sorriso agli altri bambini ricoverati che si sono affacciati ...

Il piccolo Mirko non ce l'ha fatta, in tanti si vestirono da supereroi per ...

Il suo ultimo desiderio era quello di vedere, affacciato alla finestra della sua stanza d’ospedale, i supereroi, i suoi ...Mirko non ce l’ha fatta. Il bambino di sette anni, ricoverato all’ospedale Regina Margherita di Torino per una grave forma di tumore ai polmoni, è morto nella serata di venerdì. La sua storia aveva co ...