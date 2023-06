Tank e soldati per le strade | ecco il giorno più surreale per la Russia

Intanto secondo il New York Times starebbe arrivando il momento dei 36 milaucraini - pari ... usano i veicoli corazzati leggeri Bradley per distruggere irussi con missili anticarro e ...... dice Yehuda Shaul del think -israeliano Ofek. "In pochi mesi l'esecutivo ha messo in moto il ... ferendo dei. Le operazioni di evacuazione vedono per la prima volta in circa due decenni ...... ha spiega ad Agenzia Nova Claudia Gazzini, analista che si occupa di Africa per il think...gruppi armati più influenti tra quelli che operano alle dipendenze delle Faal ed è composto da...

Ucraina-Russia, in guerra ecco i tank kamikaze Adnkronos

A guardare le prime immagini diffuse da Mosca e da Rostov, le due città più coinvolte nell'attuale caos russo, sembra quasi che l'intera vicenda rappresenti solo un braccio di ferro tra i vertici ...Mosca blocca l’accesso ai soccorsi nelle aree colpite dopo il crollo diga. Il governo ucraino accusa l’Ungheria di tenere «in isolamento» 11 prigionieri di ...