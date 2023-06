Tangenziale di Napoli | esplode auto | 2 feriti gravi

Sono rimasti ustionati e ora sono ricoverati al Cardarelli. Sembra che lo scoppio sia stato provocato dal trasporto di ossigeno, azoto liquido e altri materiali ...Auto esplosa in: il video L'automobile avrebbe preso fuoco poco dopo l'ingresso di corso Malta, in direzione Pozzuoli. Pare che trasportasse bombole con materiale infiammabile , ...Un'auto è esplosa ieri mentre percorreva la. Le due persone a bordo, u n uomo di 25 anni e una donna di 66 anni sono stati travolti dalle fiamme che si sono sviluppate dopo l'esplosione e sono stati trasportati d'urgenza all'...

Restano gravi le condizioni dei feriti nell’esplosione dell’automobile sulla Tangenziale di ieri a Napoli. Il più giovane stava svolgendo un tirocinio al Cnr.Un’auto esplosa sulla Tangenziale, due persone gravemente ustionate e tanti punti da chiarire in quello che non può essere archiviato come un semplice incidente. Già perché l’auto saltata in aria, poc ...