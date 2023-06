Tajani | “Rafforzare il legame tra istituzioni e italiani all’estero”

(Di sabato 24 giugno 2023) ROMA – Il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio, ha partecipato alla prima Assemblea Plenaria del nuovo Consiglio Generale degli(“Cgie”), eletto alla Farnesina dal 19 al 23 giugno. Lo rende noto la Farnesina in un comunicato. Il vicepremierè intervenuto a chiusura dei lavori in qualità di Presidente del Cgie. “Sono convinto che sia necessarioiltrae organismi rappresentativi degli”, ha affermato il vicepremier, ricordando che questi hanno la grande responsabilità di “captare e rappresentare opportunità, istanze e problematiche delle nostre collettività, ...

... si stanno adottando misure antiterrorismo con l'obiettivo dila sicurezza', ha detto ...la propaganda russa non corrispondeva alla realtà'Intanto la Farnesina e il Ministro Antonio...... compresi ulteriori controlli sulle strade, perla sicurezza. Le autorità hanno anche ...agli italiani in Russia: 'Non uscite dei casa' Gli italiani in Russia 'usino prudenza e non ...Lo scrive il ministro Antoniosu Twitter in merito agli ultimi sviluppi in Russia. 2023 - 06 ... ha annunciato che nella città sono state adottate misure anti - terrorismo perla ...

Tajani, rafforzare legame tra istituzioni e italiani all'estero Agenzia ANSA

Guerra Ucraina, la diretta. Il capo dei mercenari della Wagner, Yevgeny Prigozhin, accusa i capi della Difesa russa, ministro Shoigu in testa, di avere ordinato un attacco contro di loro ...In risposta alle voci sul presidente in volo per San Pietroburgo. Prigozhin: 'Il quartier generale di Rostov preso senza sparare' FOTO L'ira del presidente russo: 'Chi ha tradito sarà punito, non si r ...