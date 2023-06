Tajani al TG La7 | ' Non interferiamo nelle vicende russe ma compatti nella difesa dell' Ucraina'

(Di sabato 24 giugno 2023) Lo ha detto al Tg La7 il ministro degli Esteri Antonio. Il ministro ha poi voluto rassicurare sui connazionali che si trovano in Russia. "Li abbiamo sentiti e non corrono alcun rischio - ha ...

Lo ha detto al Tgil ministro degli Esteri Antonio. Il ministro ha poi voluto rassicurare sui connazionali che si trovano in Russia. "Li abbiamo sentiti e non corrono alcun rischio - ha ...Lo scrive il ministro Antoniosu Twitter. Ore10.08: Le forze dell'ordine russe starebbero conducendo un'irruzione nell'ufficio del Gruppo Wagner di San Pietroburgo. Lo riferisce l'agenzia di ...Mi auguro che possa essere un passo verso la pa ce" aggiunge. La leader del Pd Elly Schlein ....it - Quanto sta accadendo in Russia "racconta una realtà diversa da quella che la propaganda di ...

Tajani al TG La7: "Non interferiamo nelle vicende russe ma compatti ... TGLA7

La Lega resta dell'idea che il MES "non è uno strumento utile al paese", parole del vicepremier e ministro Matteo Salvini: meglio il debito pubblico in mani italiane. E sul parere favorevole del MEF ...Mes, il governo scricchiola ma non cade: Tajani vs Cattaneo: spaccatura in FIMes, governo in allarme, ma Tajani fa un piccolo passo indietro: "Così non va" ...