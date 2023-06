Tabellone ATP Queen’s 2023 | Berrettini dà forfait | c’è Musetti

(Di sabato 24 giugno 2023) È stato pubblicato ufficialmente ilprincipale per quel che concerne l’ATP 500 delClub di Londra, evento di cui Matteosi è laureato campione nelle due precedenti edizioni. Quest’anno il romano non ci sarà, avendo datoa 24 ore dall’inizio della manifestazione per nuovi problemi fisici. Prima testa di serie è Carlos Alcaraz. Dall’altro lato, invece, abbiamo Holger Rune, Lorenzoe il cinque volte campione Andy Murray. MATTEOSI RITIRA PROGRAMMA E COPERTURA TV MONTEPREMIATP 500SEMIFINALI (1) Alcaraz vs Korda (7) De Minaur b. (2) Rune 6-3 7-6(2) QUARTI DI FINALE (1) Alcaraz b. Dimitrov 6-4 6-4 Korda vs (5) Norrie 6-4 7-6(1) (7) De Minaur b. Mannarino 6-4 4-6 6-4 (2) Rune b. (6) ...

250 MAIORCA -PRINCIPALE (1) Tsitsipas bye Hanfmann vs Cachin Lopez vs Purcell Thompson vs (6) Gasquet (4) Mannarino bye Pella vs Giron Moutet vs O'Connell Ivashka vs (8) Carballes ...250 EASTBOURNE -PRINCIPALE (1) Fritz bye Cecchinato vs McDonald Broady vs Qualificato Ymer vs (5) Jarry (4) Cerundolo bye Peniston vs Qualificato Van de Zandschulp vs Cressy Zhang vs (......Stefanini con ogni probabilità riuscirà ad entrare ine poi ci saranno le wild cards. Di seguito l'entry list completa del torneo Wta 250 di Palermo. TUTTE LE ENTRY LIST 2023 CALENDARIO...

ATP Halle 2023, il tabellone maschile del torneo di tennis Sport Fanpage

Il Ct Siena e il Ct Ottrano si giocano l'accesso alla Serie B maschile nel turno decisivo dei play off. Il Ct Ottrano ha esperienza internazionale, ma il Ct Siena conta sul talento di Cortecci. Incont ...Nel corso del match dei quarti di finale è giunto il ritiro di Jannik Sinner, testa di serie numero 4, dal tabellone principale di singolare maschile del Terra Wortmann Open 2023, torneo di categoria ...