Studenti promossi con il 9 in condotta | Vespa | ' Non è possibile una simile indulgenza | così è la scuola che va bocciata'

Nonostante la gravità dell'incidente, entrambi glisono statie uno ha addirittura ottenuto un nove in condotta. Per Vespa, una simile indulgenza è un sintomo di un problema molto ...... con il dibattito che pulsa sulle tracce delle prove scritte e eroicizza glidavanti alla ... ma tra quelle "stragi" e il quasi tuttinon ci può essere una soluzione più equilibrata ...Nel frattempo, a Rovigo, sono staticon la media dell'8 e con il 9 in condotta gliche avevano messo a rischio l'incolumità della loro docente di chimica sparandole con una pistola ...

Studenti promossi con 9 in condotta. Novara: “Giusto così, la scuola deve recuperare”. Crepet: “Cattivo esempio, iniziativa amorale” Orizzonte Scuola

ROVIGO- Ispettori del Miur all'Istituto Viola Marchesini mandati dal ministro Valditara dopo la promozione con il 9 in condotta decisa dal Consiglio di classe degli studenti che nei mesi ...Tramite un'editoriale su Quotidiano.net, il noto giornalista e scrittore Bruno Vespa ha espresso il suo punto di vista sulla disciplina nelle scuole italiane, toccando un argomento molto delicato e di ...