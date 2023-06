Stasera in tv sabato 24 giugno | Indiana Jones e il tempio maledetto

(Di sabato 24 giugno 2023) Ecco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima seratain tv24. Scopri in anticipo i titoli in programma. A seguire anticipazioni e la guida dei film diin tv con le pellicole trasmesse sui principali canali in prima seratain tv24

La kermesse prosegue24 giugno con Carmine Pinto che presenta "Il brigante e il generale" (Laterza). Novità anche per la location: il libro sarà presentato nello scenario di viale Oronzo ...Ma, prendere cura di voi stessi dovrà essere una priorità! Non è escluso, infine, che ... E' un, inoltre, in cui la vostra creatività è al top: che si tratti ad esempio di scrivere, ......di energia è pronta ad invadere lo Stadio Arechi per il live di Mengoni previsto24 giugno : ...Musica Due vite Fiori d'orgoglio Sai che Hola Ti ho voluto bene veramente Guerriero Ma...

Film stasera in TV da non perdere sabato 17 giugno 2023 Sky Tg24

Ecco la guida dei film in onda sui principali canali in prima serata sabato 24 giugno. Scopri in anticipo i titoli in programma stasera in tv.Questa sera, sabato 24, a Agliana premio alla carriera a Realdo Tonti, poeta e chitarrista. Eventi in piazza Gramsci, al Parco Pertini e al Carabattole. Domani Giobbe Covatta in "6°" e sfilata con Dan ...