Stabia Space Village | ecco le start-up premiate

(Di sabato 24 giugno 2023) Venerdì 23 giugno sono state assegnate le borse di studio ai team di studenti che hanno partecipato alla competizione tecnologica di “”, dando il via ai primi Young Hub diUp Spaziali. A finanziare le borse di studio sono state le seguenti imprese: Unico Energia; Graded S.p.A. e Gruppo AET S.p.A. Ai team dei progetti vincitori è stato assegnato anche un bonus di formazione, per un valore di 1.500 euro, offerto dal Distretto Aerospaziale della Campania (DAC). L’evento è stato organizzato presso l’ Innovation Hub di Intesa Sanpaolo presso Campus di San Giovanni a Teduccio dell’Università di Napoli Federico II. “Il settore aerospaziale campano garantisce da sempre un significativo valore aggiunto all’economia regionale e il nostro support all’evento...

L’evento è stato organizzato presso l’ Innovation Hub di Intesa Sanpaolo presso Campus di San Giovanni a Teduccio della Federico II.Il primo Young Hub di Start Up Spaziali che sarà realizzato al Liceo Scientifico Francesco Severi di Castellammare di Stabia Stabia Space Village conclude il suo primo ciclo di divulgazione e ...