SSC Napoli | due amichevoli a Dimaro | Ecco le date e gli orari

Leggi su napolipiu

(Di sabato 24 giugno 2023) La SSCconferma una doppia amichevole durante il ritiro alee gliufficiali. SSCULTIME NOTIZIE. È ufficiale! La Società Sportiva Calcio, nota anche come SSC, ha confermato una doppia amichevole durante il ritiro a, sul campo di gioco di Carciato. La squadra, guidata dall’allenatore Rudi Garcia, avrà l’opportunità di mettersi alla prova in due diversi momenti durante il ritiro estivo. Questeforniranno un’occasione preziosa per la squadra di affinare le tattiche, migliorare la coesione del gruppo e prepararsi per la stagione di calcio in arrivo. Lee glidelle duesono stati ...