Sport in tv oggi sabato 24 giugno | programma e orario di tutti gli eventi

Leggi su sportface

(Di sabato 24 giugno 2023) Ile gli orari del palinsestoivo in tv di24. Proseguono a Cracovia i Giochi Europei 2023, mentre i tornei di tennis in Germania (Atp Halle e Wta Berlino) e in Inghilterra (Atp Queen’s e Wta Birmingham) sono giunti alle battute finali. Spazio anche al nuoto con il Settecolli. Ad Assen va in scena il Gran Premio d’Olanda di MotoGP, l’ultimo prima della sosta estiva: in mattinata le qualifiche di tutte le tre classi, nel pomeriggio la sprint race della classe regina. Dopo un giorno di pausa tornano in campo anche le Nazionali U21 per il secondo turno della fase a gironi. Ecco, di seguito, lazione di24Face.