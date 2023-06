“Sparito dalla Tv perché mi devo curare” Lele Mora choc | ha una grave malattia

(Di sabato 24 giugno 2023) PERSONAGGI TV., il noto ex re dei manager dei vip, ha recentemente annunciato di essere affetto da unache lo ha costretto a ritirarsi dalle scene televisive. Attraverso un’intervista esclusiva rilasciata al settimanale Diva e Donna,ha rivelato di soffrire di demenza senile, un disturbo neurologico degenerativo che ha influenzato profondamente la sua vita e la sua carriera. Leggi anche: Maria De Filippi ai funerali di Silvio Berlusconi è bufera sui social: la suaL’ex manager dei vip, attualmente 68enne, ha spiegato che la sua assenzatelevisione non è stata una scelta dettata da un disinteresse da parte delle reti televisive, ma piuttosto una decisione personale per ...

... i robot che stavano scandagliando i fondali, alla ricerca del batiscafo, avevano trovato ... in un'intervista alla BBC , ha chiesto un'indagine completa su tutta la vicenda, a partire...... tanto da dare l'impressione di essere, per un periodo, addiritturadal mercato . I primi a ... In questi mesi, oltre a un totale azzeramento dei vertici aziendalifiliale italiana, c'è ......del 'Caracciolo' sarebbe. Adesso però in questi giorni stanno arrivando tanti candidati che promettono il rilancio e il potenziamento dell'ospedale. Qui il 'Caracciolo' stava sparendo,...

Lele Mora: Ho la demenza senile e mi devo curare, per questo sono ... Fanpage.it

Nella nuova Forza Italia che spazio ci sarà per Marta Fascina Se lo chiedono in molti dentro Forza Italia. Se una settimana fa Antonio Tajani aveva escluso il bisogno di ...PORTO SANT'ELPIDIO- I Carabinieri di Porto Sant'Elpidio hanno denunciato un cittadino di origini tunisine, classe 1986, come presunto responsabile del furto avvenuto ...