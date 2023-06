SPAL | Tacopina | «Non abbandono | non mi piace perdere»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 24 giugno 2023) Le parole del presidente della, Joe, sul suo possibile addio: «Mai pensato. La nostra missione non è finita» Joeera a Ferrara oggi per presentare il nuovo direttore sportivo della, Filippo Fusco. Di seguito le sue parole. «Non ho mai avuto l’idea di abbandonare questo progetto, perché non mi. C’era rabbia e delusione, ma in quest’ultimo mese ho lavorato sotto traccia per rilanciare questo progetto e trovare la strada giusta da cui ripartire. Ho riflettuto molto e alla fine credo che questa situazione sia un’opportunità, anche se la retrocessione è difficile da accettare, ma per sfruttarla bisogna ripartire dalle fondamenta. La nostra missione non è finita e siamo tutti qua per portarla a termine. Il mio rapporto con i tifosi ferraresi è ...