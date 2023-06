(Di sabato 24 giugno 2023) Il Napoli non resta fermo e inizia a muoversi per ilcentravanti in caso di addio di Victor: pronti 25di euro. L’argomento che prenderà le copertine dei vari siti web e le prime pagine dei quotidiani sportivi riguardo il mercato del Napoli sarà sicuramente quello che riguarda il futuro di Victor, ancora incerto dopo l’incontro di ieri tra l’agente Roberto Calenda e il presidente Aurelio De Laurentiis. Il Napoli vorrebbe rinnovare il contratto dell’ultimo capocannoniere della Serie A: l’idea della società è quello di prolungare il contratto (in scadenza il 30 giugno 2025) di altri due anni a cifre più alte dei 4,5netti a stagione che percepisce adesso. Sul nigeriano ci sono però diversi top club europei che sono pronti a fare follie per portare a casa una delle ...

L'ex attaccante di Napoli e Udinese racconta i suoi trascorsi in Italia e suggerisce i nomi per un postin Campania: 'Non solo ...PER LA DIFESA - Insieme alla questione, quella legata al futuro di Kim è sicuramente la più ... Servirà così ile tra i tanti nomi il Napoli segue due calciatori della Nazionale ......e il Tottenham (in dirittura d'arrivo per 20 milioni) toglie dal mercato il potenziale, ..., fumata grigia sul rinnovo: se parte c'è David del Lille E poi c'è il discorso, ...

Sostituto Osimhen, 25 milioni per il nuovo attaccante Spazio Napoli

Se da un lato Aurelio De Laurentiis sta lavorando per convincere Victor Osimhen a rimanere a Napoli, dall'altro il patron azzurro sta già pensando ad un ...Trasferimento Osimhen, 150 milioni: tifosi in ansia, la cessione è ancora possibile. Ecco che cosa sta succedendo in queste ore.