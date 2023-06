Sos erezione | “Pancetta e difettucci? Raddoppiano il rischio di disfunzione“

Leggi su luce.lanazione

(Di sabato 24 giugno 2023), un’accoppiata non vincente. Salute e bellezza sono un diritto anche per gli uomini: per migliorare il benessere maschile, che si riflette anche sul benessere della coppia occorre piacersi e non è solo una questione di vanità, perché gli inestetismi dell’intimità maschile, più o meno gravi, possono compromettere la salute sessuale. Anche quando non sono legati a patologie deformative come ad esempio la malattia di Peyronie (l’infiammazione all’interno del pene causa la formazione di tessuto cicatriziale). Secondo gli andrologi Sia, Società italiana di Andrologia, questi difetti “ildierettile”. Secondo Alessandro Palmieri, presidente Sia e docente di Urologia all’Università Federico II di Napoli, “nel concetto olistico dell’andrologia, che prevede ...