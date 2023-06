Sorpreso a circolare con un trattore in un’area protetta | denunciato

Per questo la donna non potrà piùin Svizzera. La denuncia per eccesso di velocità . Il ... Quando gli agenti della polizia elvetica hannola 32enne viaggiare ben oltre il limite di ...Guida sotto effetto di alcolici e stupefacenti Per i recidivi , cioè per chi vengapiù di ... Potrannosolo su strade urbane con limite di 50 chilometri orari , fuori dalle piste ...Nella sua, il Vescovo Rumeo evidenziava che "Il sacerdote in questione, sedicente ... Chi già segue e conosce il sacerdote di origini indiane era rimastodalla presa di posizione del ...

Sorpreso a circolare con trattore in area protetta, denunciato ... Agenzia ANSA

We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...MASSA: Borgo del Ponte celebra il decennale della Luminaria con 'Diamo luce ai borghi', eventi di strada, mostre, opere d'artigianato, spettacoli e buffet. Il Circolo Leonardo festeggia anche il suo p ...