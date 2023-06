Sorpresi a spacciare in via Carbonara | arrestati

(Di sabato 24 giugno 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIeri pomeriggio gli agenti del Commissariato Decumani, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato nei pressi di uno stabile di viadue uomini che, dopo aver prelevato qualcosa da una rampa di scale dell’edificio, lo hanno ceduto ad una persona in cambio di denaro. I poliziotti li hanno bloccati trovando i due spacciatori in possesso di 400 euro, mentre l’acquirente è stato trovato in possesso di un involucro contenente circa 0,6 grammi di cocaina; inoltre, in un’intercapedine delle scale, hanno rinvenuto 8 involucri contenenti circa 2,3 grammi della stessa sostanza. S.G., di 53 anni, e E.M., di 69 anni, entrambi napoletani con precedenti di polizia, sono statiper spaccio di sostanze stupefacenti; infine, l’acquirente è stato sanzionato amministrativamente per ...

NAPOLI. Ieri sera gli agenti del Commissariato Scampia, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato nei pressi di uno stabile di via Annamaria Ortese due ...Napoli . Gli agenti del commissariato Scampia, hanno notato nei pressi di uno stabile di via Annamaria Ortese due uomini ed una donna che, dopo aver prelevato qualcosa dai porticati dell'edificio, lo ...Entrambi, infatti, erano già noti al personale della discoteca in quanto in passato erano già stati. L'intervento degli agenti ha visto bloccare il 30enne e la 35enne che sono ...

Sorpresi a spacciare, due pusher arrestati a Scampia ROMA on line

Individuato durante i controlli in borghese dagli agenti della Squadra mobile. Coppia sorpresa a rubare in un auto: denunciata ...Un 41enne di San Giorgio a Cremano con precedenti di polizia è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.