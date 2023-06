Sondaggi | l' effetto-Silvio è già finito | che succede nel centrodestra

(Di sabato 24 giugno 2023) L'ondata emotiva che si scatenata dopo la scomparsa diBerlusconi ha avuto unimmediato suidi Forza Italia, ma l'-Cav sembra esssere già. Almeno secondo gli ultimi dati diffusi dalla rilevazione sugli orientamenti di voto Dire-Tecnè. Ilo, diffuso sabato 24 giugno, conferma Fratelli d'Italia primo partito del panorama. La forza politica di Giorgia Meloni è in testa alle preferenze degli italiani con il 29,5% del consenso senza variazioni rispetto a sette giorni fa. Cresce lievemente il Partito democratico di Elly Schlein che si attesta al 20% guadagnando lo 0,2%. Sul gradino più basso del podio invece ancora il Movimento 5 stelle di Giuseppe Conte che si attesta al 15,3% (+0,1). Come detto, si interrompe la crescita di Forza Italia ...

Effetto Berlusconi sui sondaggi politici AGI - Agenzia Italia

Berlusconi non c'è più e puntuali arrivano i primi problemi in Forza Italia. In Sicilia gli azzurri se le stanno dando di santa ...Secondo i sondaggi elettorali del Termometro FI torna a scendere e gli italiani pensano che i Brics siano un'alternativa all'Occidente ...