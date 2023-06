Softball | Serie A1 2023 | sabato di doppiette | dominano Bollate e Saronno

(Di sabato 24 giugno 2023) Continua laA1 nel, continuano a verificarsi parecchienei quattro doppi incontri che si sono giocati quest’oggi. Il dettaglio delcorrisponde, semplicemente, a raccontare quattro storie di successi davvero netti a favore di chi li ha concretizzati. Quanto all’MKF, chiude in sei riprese gara-1 con un perentorio 8-1, mentre la seconda sfida finisce 9-0 in cinque. Evidente la superiorità nei confronti della Sestese. Similmente,non fa sconti a Macerata con un 7-0 e un 12-0. Per quel che riguarda invece Parma-Caronno, le Rheavendors riescono a trovare il 4-2 in gara-1 aprendo con il fuoricampo di Alicart, continuando con il singolo da due punti di Marzi e reggendo gli assalti ducali. Gara-2 finisce 7-0 in sei inning. Infine, Forlì costringe ...

Dopo il passo falso contro il Bollate, la Inox Team Saronno vuole ottenere il pronto riscatto contro il Macerata in occasione della quarta giornata di ritorno del campionato diA1 di. Il doppio incontro è in programma sabato 24 giugno , a partire dalle ore 18, in via de Sanctis a Saronno. Giulia Longhi e compagne si sono allenate duramente in settimana per ...Laura Vigna, chierese, ha 24 anni, ma nelun'esperienza da veterana. Ha iniziato a 13 anni sui campi di Settimo sulla scia del ...è trasferita a Bussolengo dove ha militato per 3 anni in...

MKF Bollate, Rheavendors Caronno, Forlì e Inox Team Saronno calano quattro doppiette nel sabato di A1 Softball. Domani in scena il duello tra Mia Office Blue Girls Pianoro e Metalco Thunders Castelfra ...Al Buscherini (ore 16 e 18.30) arriva il Collecchio, sesto, nell’ultimo turno prima della pausa per la nazionale. Forlì intanto ha dovuto salutare Gasparotto.