SmackDown 23 06 2023 The Bloodline Civil War has begun

(Di sabato 24 giugno 2023) Bentornati amici di Zona Wrestling nel consueto report di, ci stiamo avvicinando a Money In The Bank e tante sono le cose interessanti che lo show blu ha da proporci. Non solo la costruzione in vista dell’omonimo match, ma soprattutto la questione. Dopo il tradimento di Jey Uso la situazione è arrivata al capolinea e al prossimo PLE ci sarà una vera e propria guerra interna alla stable. Ma non perdiamo altro tempo e immergiamoci subito nello show. PROMO: Fanno il loro ingresso gli Usos, calorosamente accolti dal pubblico. I due sono carichi, con Jey che ricorda che una famiglia non si colpisce alle spalle e non sfrutta gli altri, mentre Jimmy dice che hanno fatto la scelta giusta. I due si rivolgono poi a Roman Reigns dicendo che hanno fatto tutto quello gli diceva ma ora la situazione è diversa e gli faranno capire quanto ...

