Sky – De Laurentiis incontra agente Osimhen | spara altissimo per la cessione | ecco cosa filtra

(Di sabato 24 giugno 2023) Victor, l’hato il presidente del Napoli Aurelio De, la notizia viene data da Sky. Notizie Calcio Napoli – Da Sky fanno sapere che il presidente Deha avuto un incontro con l’di Victor, Roberto Calenda. Secondo quanto riferimento dall’emittente satellitare l’incontro si è tenuto in un clima di “grande cordialità”. Non va dimenticato che, nonostante le tante voci di mercato, l’dinon ha mai fatto pressioni o dichiarazioni per ladel giocatore. Ma ci sono altre notizie sull’incontro tra l’die De. Sempre da Sky fanno sapere che il presidente del Napoli ha ...

NAPOLI OSIMHEN - Come riportato daSport , nella giornata di ieri è andato in scena un incontro tra il presidente del Napoli Aurelio Dee Roberto Calenda , agente di Victor Osimhen . Sul tavolo, ovviamente, il futuro ...È quanto ha dichiarato ieri sera Gianluca Di Marzio nello speciale calciomercato suSport. Rudi ... Ieri Deimpegnato nell'incontro con l'agente di Osimhen .Cessione Osimhen, la valutazione enorme di DeA tal proposito, come riferisce SkySport , il presidente Aurelio Deha avanzato una valutazione enorme al procuratore del ...

Napoli, rinnovo Osimhen: incontro tra l'agente e De Laurentiis, che fissa il prezzo... Sky Sport

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...C'è stato un primo incontro per discutere il rinnovo di Victor Osimhen tra l'agente del centravanti nigeriano, Roberto Calenda, e il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentis. Come riporta Sky Sport ...