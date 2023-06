Siviglia | UFFICIALE | rinnovo per Gudelj

Arriva l'annuncio, Marcelino Garcia Toral è il nuovo tecnico del Marsiglia. Tre volte premiato come miglior ... Per Marcelino, ex tecnico anche di Athletic Bilbao,e Villarreal, sarà ...Tblisi (Georgia) 11/08/2015 - Supercoppa Europea / Barcellona -/ foto Imago/Image Sport ... in carcere è uguale a tutti gli altri "Quando sono entrato in quella porta, al primo...Il giocatore nativo di Utrera era arrivato al Real Madrid nell' estate 2017 dal Betisper 16,5 milioni di euro, è stato poi ceduto dai 'Blancos' in prestito biennale all' Arsenal , dove si ...

UFFICIALE: Siviglia, blindato il pilastro serbo del centrocampo. Rinnovo di 3 anni per Gudelj TUTTO mercato WEB

Mondiale per Club, adesso è ufficiale: la manifestazione dell'estate del 2025 si giocherà negli Stati Uniti. Ecco la classifica dei giallorossi per la qualificazione ...Niente Conference League per l'Osasuna. Il club spagnolo, qualificatosi grazie al settimo posto in campionato e alla finale di Coppa di Spagna, è stato estromesso dalla terza ...