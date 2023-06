Sindaco di Mosca | Situazione difficile | restate a casa

Ore 17.45: La situazione si fa sempre più tesa nella capitale. Ildi, Serghei Sobyanin, ha invitato i cittadini a limitare gli spostamenti in città perché è possibile l'interruzione del traffico in alcuni quartieri. Lo riferisce Interfax. "La ...24 giu 17:29: "Lunedì giornata non lavorativa" Lunedì asarà una giornata non lavorativa. Lo ha annunciato il, Serghei Sobyanin, citato dall'agenzia Tass. 24 giu 17:13 ...Intanto ildiSergey Sobyanin "al fine di ridurre al minimo i rischi... ha deciso di dichiarare lunedì (dopodomani) giorno non lavorativo, ad eccezione che per gli enti governativi e le ...

L'avanzata sembra molto più rapida del previsto (nei primi momenti si parlava di 20-24 ore necessarie per arrivare a Mosca), perché le truppe del gruppo Wagner e il leader ...La sua parabola è quasi da film. Evgenij Prigozhin, 62 anni nato a San Pietroburgo, allora Leningrado, le ha viste tutte, passando dal carcere al chioschetto degli hot dog, poi le stelle della ristora ...