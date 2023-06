Si è portata le mani sul volto Meloni | l' imprevisto in diretta | cosa ha fatto

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 24 giugno 2023) Piccoloper Giorgiadurante il bilaterale a Vachau in Austria con il cancelliere Karl Nehammer. Il premier ha parlato in conferenza stampa dopo l'incontro, toccando vari temi, tra cui la sommossa interna che sta travolgendo la Russia dopo la rivolta della Wagner guidata da Prigozhin che mette a rischio il potere di Vladimir Putin. Ma subito dopo, proprio durante la conferenza stampa, la traduttrice ha bloccato il presidente del Consiglio mentre stava esponendo il suo punto di vista sui vari temi del bilaterale. A quanto pare lanon si sarebbe fermata in tempo per poter concedere alla traduttrice di riassumere le parole del premier. E così, proprio l'addetta alla traduzione degli interventi del premier e del cancelliere, ha chiesto alladi fermarsi per qualche secondo per poter ripetere ...