Sette Colli di Nuoto | Ceccon Re del dorso | fa bis d’oro nella gara dei 50

(Di sabato 24 giugno 2023) Roma – E’ inarrestabile aldel 2023 Thomas. Senza limiti l’Azzurro plurimedagliato e primatista mondiale nei 50. Dopo aver vinto nei 100 lainiziale degli Internazionali di, replica il podio allo Stadio deldi fronte a un pubblico in visibilio. Il vice campione europeo e primatista italiano (24”40) nuota sciolto in 24”69 che vale la sesta prestazione continentale dell’anno. L’argento è andato ad Apostolos Christou in 24”92 e il bronzo al rumeno Andrei Anghel in 24”98. “Sono contento del tempo: non mi aspettavo di andare così forte mi sentivo bene ed ho fatto la mia solita progressione in– racconta l’allievo di Alberto Burlina, come riporta il sito web della Feder– Sono soddisfatto ...

Fabio Scozzoli ha salutato il nuoto agonistico poco dopo le 18 di sabato 24 giugno toccando al 4° posto la finale dei 50 rana del Trofeo nelle piscine del Foro Italico di Roma. Un momento che ha emozionato tutto il mondo del nuoto, non solo italiano, per l'addio di un campione la cui carriera è raccontata nell'ultimo numero I 50 rana del Trofeo di Roma - la seconda e ultima prova di selezione per la nazionale italiana per i Mondiali in vasca lunga che si terranno a luglio in Giappone - rappresenteranno il ...

LIVE Nuoto, Settecolli 2023 in DIRETTA: Ceccon e Martinenghi sugli scudi, sorpresa Bottazzo. Alle 18.00 le finali OA Sport

Non arriva la vittoria per Alberto Razzetti nei 400 misti alla 59ma edizione del Sette Colli. Al Foro Italico di Roma, l'italiano classe 1999 è partito forte, ma poi non è stato perfetto nelle frazion ...Scozzoli all'ultima gara, nei 100 stile Popovici non delude ROMA (ITALPRESS) - Ceccon e Quadarella inarrestabili, tripletta tricolore nei 50 ...