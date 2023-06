Nella serata di ieri, 23 giugno 2023, attorno alle ore 21.30 circa, una donna si è allontanata dalla propria abitazione ed è scomparsa senza farci più ritorno. Il suo nome è Morillo De Dallan Santa ...... le anticipazioni della prima puntata Mentre il bambino gioca con l'aquilone in prossimità della casa di famiglia, lasi distrae per pochi secondi e Arthurnel nulla tra le dune . Le ...Si impicca in casa a 14 anni prima degli esami di terza media: laha provato a salvarlo. La Procura apre un'inchiesta Si tuffa nel fiume Secchia per fare un video e, disperso un 19enne ...

Scompare mamma di 43 anni: si allontana da casa e non ritorna per la notte leggo.it

