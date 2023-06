Schlein e Zan cantano e ballano al Milano Pride | “Con questo governo rischiamo una regressione sui diritti”

(Di sabato 24 giugno 2023) “Siamo in pericolo dideinon solo in Italia conma anche in Europa. Il Pd sarà in tuti i luoghi dove si difendono ie dove si chiede una legge contro l’odio”. Lo ha detto la segretaria del Pd Ellyche nel pomeriggio di sabato 24 giugno ha partecipato al2023. Migliaia di persone hanno riempito le strade dopo il no al riconoscimento delle famiglie arcobaleno di Padova e. “L’atto della procura di Padova non è arrivato nel 2017, ma oggi. Perché proprio adesso? Forse è cambiato il clima politico?” si chiede Zan mentreavverte: “Le persone discriminate per l’identità di genere non possono più aspettare” L'articolo proviene da Il Fatto ...

Pd e M5S si aggrappano ancora alla Cgil:e Conte alla frutta Lo stessova all'attacco a testa bassa: 'Le persone sono arrabbiate perché il governo di destra sta attaccando in maniera ...Lo ha detto la segretaria del Pd Ellyarrivando al Milano Pride. 'È qui con me Alessandroe noi non abbiamo dimenticato quella orribile applauso con il quale è stata postata una legge di ...E a guidare il corteo, con tanto di fascia, lo stesso del carro con Meloni/Mussolini, c'è Beppe Sala , il sindaco di Milano, ma ci sono anche Elly, per esempio, e Alessandro. Quest'ultimo ...

Pride Milano 2023, Schlein e Zan cantano 'Bella Ciao' dal carro del Pd Repubblica TV

Tante famiglie arcobaleno e arcigay ma anche tanti simpatizzanti. La manifestazione del Pride 2023 di Milano, come sempre, era piena di colore. In testa al corteo c'è il trenino che ospita le famiglie ...Anche il Pride di Milano è nei fatti una manifestazione contro il governo. Non si smentisce il corteo per i diritti Lgbt in corso sabato 24 ...