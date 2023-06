“Scene di una matrimonio” | ritornano le emozioni del fatidico si con Anna Tatangelo

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 24 giugno 2023) Al via una nuova edizione di “da un“, dalle 14:10 su Canale 5: alla guida del programma, per il terzo anno consecutivo,. La trasmissione mantiene la sua formula vincente raccontando l’avvicinamento delle coppie al giorno del ‘sì’ tra, ansie e incertezze. Nel primo appuntamento, la conduttrice racconta ildi Viviana e Gennaro da Castellammare di Stabia in provincia di Napoli. Quando si sono conosciuti lei era single da un anno e non stava cercando l’amore, mentre lui aveva chiuso una storia importante da poco. Un giorno però Gennaro resta colpito dalla foto di una ragazza sui social. Quella ragazza è Viviana e da quel momento conoscerla e conquistarla diventa per lui un pensiero fisso. Sarà proprio grazie ad un suo consiglio ...