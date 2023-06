Scame Mastaf di Suisio | annunciati 50 esuberi | insorgono i sindacati

Leggi su bergamonews

(Di sabato 24 giugno 2023). La notizia è arrivata martedì, non del tutto inattesa, e coinvolgerà, verosimilmente dall’autunno, un terzo dell’organico. Allaspa di, specializzata nello stampaggio di materie plastiche, è stata avviata una procedura di licenziamento collettivo per 50 lavoratori dell’area industriale e di quella promozionale, su un organico totale di 161 addetti. Contro la decisione della direzione aziendale, per mercoledì 5 luglio è stato proclamato uno sciopero di due ore (dalle 14.00 alle 16.00) con un presidio all’ingresso della sede di via Einstein 7. Lo hanno concordato i lavoratori e i loro rappresentanti RSU riuniti in assemblea mercoledì 21 giugno. “A ottobre si concluderanno i tre anni di contratto di solidarietà in una realtà produttiva che già in precedenza aveva usufruito di altri ...