Sbarchi e caos a Lampedusa | hotspot in tilt

(Di sabato 24 giugno 2023) Continuano senza sosta gli. E l’è di nuovo in. Questa mattina, infatti, nella struttura di primissima accoglienza c’erano oltre 1200 persone (centro con capienza massima di 400 persone). Avviato, da parte della prefettura di Agrigento, un piano per domare il, anche in vista di altri possibili arrivi. Intanto, sono L'articolo proviene da Il Difforme.

Leggi anche Al Senato la maggioranza va sotto sul Dl Lavoro Perché Meloni è andata da Macron: migranti, investimenti, Expo 2030 a Roma Meloni tradisce le promesse, piùin Italia e corsa da ...Il provvedimento arriva al termine di un'altra giornata dinel porticciolo di Marina Piccola. Oltre agli stabilimenti balneari nella zona si trovano larghe fasce di spiaggia libera. Nonostante ...Il sindaco di Capri Marino Lembo, al termine di un'altra giornata dinel porticciolo di Marina Piccola, ha firmato un'ordinanza per la salvaguardia della sicurezza e dell'ordine pubblico nell'approdo denominato "Scoglio delle sirene" e nell'area circostante. Il ...

Capri, caos sbarchi selvaggi a Marina Piccola, arriva l'ordinanza del ... Positanonews

In questa edizione: La brigata Wagner si ribella a Putin, Caos Russia, le reazioni internazionali, Mes, Meloni: "Errore portarlo in aula ora", Cgil in piazza: non escludiamo lo sciopero, Dopo il covid ...In questa edizione: La brigata Wagner si ribella al Cremlino, Caos Russia, Kiev: "E' solo l'inizio", Meloni su Mosca: stona con propaganda, Cgil in piazza: non escludiamo lo sciopero, Dopo il Covid 55 ...