Sbarchi a raffica a Lampedusa | in 1200 nell' hotspot Arriva anche il pattugliatore Cassiopea

Le prime giornate vere d'estate hanno portato a una nuova crescita deglisull'isola di Lampedusa . Dopo alcune settimane di calma, l'hotspot è tornato a riempirsi e nonostante l'ingente sforzo di prefettura e ministero dell'Interno per procedere allo svuotamento, ...

Sbarchi a raffica a Lampedusa: più di mille migranti nell’hotspot La Sicilia

I trasferimenti non si fermano ma gli arrivi sono continui sull'isola di Lampedusa: nell'hotspot in poche ore si è arrivati a 1200 migranti ...Il gruppo più consistente - 132 migranti a bordo di un’imbarcazione di circa 15 metri - è approdato in serata.