Santanchè | il suo ex ‘guru’ Cirino Pomicino | “Dovrebbe dimettersi Non conosce vergogna”

(Di sabato 24 giugno 2023) “Se posso dare un ultimo consiglio non richiesto, e sempre con spirito amichevole, Daniela si dimetta mettendo così nelle sue mani la propria dignità e quella del suo partito”. L’ex ministro della Democrazia Cristiana, Paolo, l’uomo che ‘scoprì’ Daniela, con cui ha poi rotto i rapporti nel corso degli anni, prende posizione nei confronti della ministra del Turismo, nella bufera per il caso delle sue società, a iniziare dalla KiGroup, nella quale propriofu vicepresidente prima del crac. Venerdì contro la ministra si sono mossi anche Lega e Forza Italia, due gambe della maggioranza, nonostante la strenua difesa di Fratelli d’Italia. “Anche se non siamo più amici da molti anni, mi dispiace sinceramente per la situazione in cui si trova. Io stento a credere a quello che ho visto e ...

Quella sapientemente costruita da Daniela Garnero " per sempre e anche dopo il divorzio dalprimo marito " in, è una sceneggiatura che a volte appare fin troppo ricca e sfrontata per ..., dal cantosi dice serena. Evoca, in qualche modo, le sue radici: "Sono tranquilla. Mio padre " spiega - mi ha insegnato che se non rubi non ti devi nascondere". La ministra può a buon ...Il vice capogruppo di Forza Italia alla Camera, Raffaele Nevi, invita a giudicareper iloperato come ministra, sostenendo che l'opposizione dovrebbe concentrarsi nel chiederle conto ...