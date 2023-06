Santanchè | Conte | “Mozione di sfiducia? Ministra riferisca in Aula e valuteremo Le accuse sono gravi | deve chiarire”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 24 giugno 2023) “Non possiamo permettere che passi il principio per cui di fronte adsi possa opporre il silenzio. Nessuno ha spinto laDaniela Santanché ad assumere un incarico di Governo così alto, cioneri e responsabilità. Dovrebbein Parlamento. Se rimane in silenziofare un passo indietro”. A rivendicarlo è Giuseppe, presidente del Movimento 5 Stelle, in occasione della manifestazione organizzata dalla Cgil in difesa del diritto alla salute. E ancora: “Unadiindividuale contro la, da parte di tutte le opposizioni?in, noi ci riserviamo ogni mossa e azione conseguente, di fronte ...