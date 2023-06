San Marcellino | lunedì la degustazione del dolce dedicato al Santo

(Di sabato 24 giugno 2023) Nei giorni in cui vanno a concludersi i festeggiamenti in onore delpatrono, è nato il primoa San. Avrà luogo26 giugno alle 20,00 nel cortile parrocchiale la presentazione e lade “Il portantino”,creato a base di mela annurca e noci, sarà “innaffiato” dal passito di L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

... CAMILLA PANDOZZI da Formia (Latina) con il brano " Amore ", LA LANDUCCI (al secolo Caterina Landucci) da Lucca con il brano " Con Quella Voce , CHRISTIAN ANNIBALE da(Caserta) con il ...... CAMILLA PANDOZZI da Formia (LT) con " Amore ", LA LANDUCCI (al secolo Caterina Landucci) da Lucca con " Con Quella Voce , CHRISTIAN ANNIBALE da(CE) con " Artide ", ...... 'Prossimità' " strategie di pianificazione urbanistica e rigenerazione urbana connesse al trasporto Dodi Moss " piazza di6 interno 5B " Genova Venerdì 23 giugno " ore 10 " 21: ...

Prende forma il progetto di recupero di San Marcellino e il suo ... Cremona Sera

Almeno sette esemplari avvistati mentre scorrazzavano nella zona verde. La videosegnalazione girata al sindaco Silvetti: "Dubito che li troveremo lì. Ma evitiamo allarmismi". Un altro ungulato visto a ...ANCONA - Al parco in mezzo ai cani, per strada a caccia di cibo o a zonzo nei quartieri residenziali. Via di Ancona che vai, avvistamento di cinghiale che trovi. L’ultimo venerdì ...